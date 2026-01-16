Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

TSK Sağlık Yönetmeliği Skolyoz


16 Ocak 2026 18:50
TSK Sağlık Yönetmeliği Skolyoz

Merhaba herkese, bugün muvazzaf subaylık için sağlık kurulu günüydü. Skolyozdan elediler fakat doktor raporunda 3.6 derece yazıyor. İnternetten anladığım kadarıyla 10 dereceye kadar sorun olmuyormuş. Sağlık Yönetmeliğinde ise ayrıntı anlayabileceğim türden bir yazı göremedim. Bilenler aydınlatabilirse çok sevinirim.

