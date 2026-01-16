mebbis ek ders modülü hakkında yardımcı olabilecek hocalarımızdan rica ediyorum.

Merhaba.Mebbis ek ders modülünde bazı ayları tıkladığımda ek ders raporunda da ders yükü raporunda da kurum bulunamadı hatası çıkıyor.Bazı aylarda ise ek ders ve ders yükü kısımlarından rapor oluşturuyor ancak bu seferde bütün dersler eksik.

Ben normal ders programıma göre ek ders ve maaşımı alıyorum o kısımda bir problem yok.

E okuldaki bilgileri mebbis otomatik çekmiyor mu?

İlçeye gideceğim ancak genel bir durumsa boşuna gitmeyeyim.

Aynı durumda olan hocamız var mı?Bu durum ileride bir problem oluşturur mu?

Şimdiden teşekkür ederim hocalarım.