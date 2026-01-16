Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
mebbis ek ders modülü hakkında yardımcı olabilecek hocalarımızdan rica ediyorum.


16 Ocak 2026 19:14
mebbis ek ders modülü hakkında yardımcı olabilecek hocalarımızdan rica ediyorum.

Merhaba.Mebbis ek ders modülünde bazı ayları tıkladığımda ek ders raporunda da ders yükü raporunda da kurum bulunamadı hatası çıkıyor.Bazı aylarda ise ek ders ve ders yükü kısımlarından rapor oluşturuyor ancak bu seferde bütün dersler eksik.

Ben normal ders programıma göre ek ders ve maaşımı alıyorum o kısımda bir problem yok.

E okuldaki bilgileri mebbis otomatik çekmiyor mu?

İlçeye gideceğim ancak genel bir durumsa boşuna gitmeyeyim.

Aynı durumda olan hocamız var mı?Bu durum ileride bir problem oluşturur mu?

Şimdiden teşekkür ederim hocalarım.


bahçesaray
Şef
16 Ocak 2026 19:28
iliniz de ya da ilçenizde modül sorumlusu var, ona ulaşın

fenogretmeniyim
Daire Başkanı
16 Ocak 2026 20:12

öğretmen olarak bakıyorsanız eski aylar size açık olmayabilir

