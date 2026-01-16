Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sayın MEB, birazcık rotasyon alabilir miyim?


16 Ocak 2026 20:15
Sayın MEB, birazcık rotasyon alabilir miyim?

Valla çok değil. Derdimi atlatacak kadar rotasyon istiyorum. Azıcık merkeze gelsem yeter. Benim işim görülsün başkasına yapmanıza da gerek yok.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Ocak 2026 20:20

Yurt dışı versek olur mu?


berkaydal
Daire Başkanı
16 Ocak 2026 20:22

Oturma ve çalışma izni de olacaksa olur. :)


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Ocak 2026 20:37

Yurt dışı öğretmenliği'nden bahsediyorum. Arkadaşlar ülkemizi bölgelere ayırıp baştan -mevcut- herkesi bir yerlere gönderiyorlar. Oraları niye mahrum kalsın değil mi? Gerçi garibim yurt dışı öğretmenleri de istedikleri ülkelere gidemiyorlar. Onlar için de bir rotasyon düşünür müsünüz?

Azınlık okullarına gelmedim bile.

Hem özel okulların vb. eğitim kurumlarının ciddi denetlenmesi için bir müdür yardımcısı ve ve okul mevcuduna göre MEB'den öğretmen gönderilmesi vs. çok şeyler düşünülebilir. Buna rehberlik vb. kurumlar dahil bakın onları da unutulmadı.

Karpuz kabuğu meselesi de akla gelmiyor değil ama...

Ne diyelim, biz sistemin iyi olduğunu hiç görmedik (Biraz da deliliğe vuralım değil mi? Gerçi sokaklar çoğumuzdan bir parça gittiğini gösteriyor) İnşallah çoluk çocuklarımız görür.

