Sayın MEB, birazcık rotasyon alabilir miyim?

Yurt dışı öğretmenliği'nden bahsediyorum. Arkadaşlar ülkemizi bölgelere ayırıp baştan -mevcut- herkesi bir yerlere gönderiyorlar. Oraları niye mahrum kalsın değil mi? Gerçi garibim yurt dışı öğretmenleri de istedikleri ülkelere gidemiyorlar. Onlar için de bir rotasyon düşünür müsünüz?

Azınlık okullarına gelmedim bile.

Hem özel okulların vb. eğitim kurumlarının ciddi denetlenmesi için bir müdür yardımcısı ve ve okul mevcuduna göre MEB'den öğretmen gönderilmesi vs. çok şeyler düşünülebilir. Buna rehberlik vb. kurumlar dahil bakın onları da unutulmadı.

Karpuz kabuğu meselesi de akla gelmiyor değil ama...

Ne diyelim, biz sistemin iyi olduğunu hiç görmedik (Biraz da deliliğe vuralım değil mi? Gerçi sokaklar çoğumuzdan bir parça gittiğini gösteriyor) İnşallah çoluk çocuklarımız görür.