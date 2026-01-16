Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İŞBANKASI MOBİL ŞUBE KISITLAMASI LÜTFEN YARDIM


16 Ocak 2026 21:31
İŞBANKASI MOBİL ŞUBE KISITLAMASI LÜTFEN YARDIM

Herkese merhaba öncelikle , Bundan 8-9 yıl önce maaş bankam yine İş Bankasıydı. Nedeni hakkında hiçbir bilgim bile mobil ve internet şube kullanımımı kapattılar. Bankaya , Bankalar Birliğine , BDDK?ya şikayetlerim sonuç vermedi . Şimdi tekrar maaş bankamız olunca hala aynı sıkıntı devam ediyor . Kartımdan sadece 20.000 çekmeme izin veriyor atm. Maaşı çekmem 4 gün sürüyor . Maaş protokolümüzde ücretsiz EFT havale olaylarını da kullanamıyorum dolayısıyla Çünkü hala mobil ve internet şubesi girişim kapalı ve nedenini bilmiyorum hala. Lütfen başına gelen veya bilgisi çözüm önerisi olan yardımcı olabilir mi?

Allah?a emanet olun


Veteran Cop
Memur
16 Ocak 2026 23:02

Dediklerinizi destekleyen belgelerle TİHEK"e şikayet edin.


tukayf
Daire Başkanı
16 Ocak 2026 23:15

burda basligin birinde epey tartisildi bu konu ve hemen hemen herkesin blokesini kaldirdilar


Nortface06
16 Ocak 2026 23:16

Nerde acaba ben hiç göremedim . Nedeni bile bilmiyorum inanın işkence gibi resmen

Nortface06
16 Ocak 2026 23:19

İlgilenirler mi acaba ? Zira bankalar birliği ve BDDK bankanın kendi insiyatifi diye cevap vermişti

