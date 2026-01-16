Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
399'a tabi kurumlar engelli memur çalıştırmıyor mu?


16 Ocak 2026 21:36
399'a tabi kurumlar engelli memur çalıştırmıyor mu?

2025/2 merkezi yerleştirme ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir

KİT'e sözleşmeli memur olarak yerleştim. önümüzdeki haftaya kadar da

belge teslimi yapmam gerek.

Ancak, öğrendim ki 399 sayılı KHK'nın 7. maddesinde

d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile

engelli olmamaları

şeklinde bir bent var.

Bu madde yerleştiğim kurumda çalışmamı engelleyebilir mi? İzin verse

bile ben haftada 3 gün diyalize giriyorum, diyaliz için izin almam

engellenebilir mi?

