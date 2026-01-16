Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Erhan Afyoncu: ?Türkiye?nin doğurganlık hızı düştü, Türk nüfusu artmıyor.

Eğer Türkiye Cumhuriyeti, nüfus düşüşünü engelleyemezse; Anadolu?nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekilir.?

1,12 lik doğurganlık hızıyla dünya genelinde ilk 18 de yer almaktayız.

ortanca yaş 34 dür.

ab nüfusu 0-1 yaş ile 41 yaş üzeri ortanca yaş ülkeleridir.

2053 yılında nüfusu azalmış insanı ise yaşlı ilk 20 de dünya nüfusunun orta yaşlı ülkesi olacağız.

üretimin durduğu enflasyonun artışa geçtiği ülkemizde %30 üzeri faizler normal görülmektedir.

