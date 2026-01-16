Ziraat Mühendisliği Kpss ataması

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Ziraat mühendisi mezunuyum. 2026 senesi için kpss çalışmayı düşünüyorum da sizden ziraat mühendislerinin alımları hakkında bilgi isteyeceğim. Genel olarak atamalarımız ne durumda,alım için nitelik şartlarında farklı sertifika veya yüksek linsas gibi şartlar var mı ? Sanırım merkezi atamalardan ziyade açıktan atamalardan atanıyoruz. Ne olarak aratırsam alım sayılarına,şartlarına ulaşabilirim ? Bilgi verirseniz sevinirim

