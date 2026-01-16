merhaba genetik ve biyomühendislik okuyan birinin ataması oluyor mu daha önce sanırım bu kadroya ilan açılmamış ya da biolog olarak vs atanabiliyorlar mi bilen varsa yardımcı olabilir mi ?

merhaba genetik ve biyomühendislik okuyan birinin ataması oluyor mu daha önce sanırım bu kadroya ilan açılmamış ya da biolog olarak vs atanabiliyorlar mi bilen varsa yardımcı olabilir mi ?