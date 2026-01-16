KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Büro personeli gibi düz memurluklardan mühendisliğe geçilir mi?


16 Ocak 2026 22:14
Büro personeli gibi düz memurluklardan mühendisliğe geçilir mi?

İnşaat mühendisliği mezunuyum ve şimdi de işletme okuyorum. 83 KPSS puanım var ve ne kadar uğraştıysam hep buna yakın puanlar aldım. 2026 KPSS'den benzer bir puan alıp işletmeden büro personeli veya düz memur olarak atanırsam mühendisliğe geçmenin bir yolu var mıdır? (Örneğin 2025/2 Aralık atamasında Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlar çok sayıda büro personeli aldı ve bunların çoğuna şimdiki puanım yetiyordu)


Denizoztekin
16 Ocak 2026 22:47

Direkt geçiş yok tekrar kpss istiyolar diye biliyorum

