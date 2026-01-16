KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

Tabip Subay


16 Ocak 2026 22:36
Tabip Subay

Dis hekimi muazaf subay olarak asker olmak ihtimali varmi Askeri personel olarak kalabilirmi bilgi verirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memur bedelli askerliğe giderken izin

Sözlük

Çareler tükenmez 1 bi mola radyo yayını 3 miraç kandili 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 manda 1 iş kitlemek 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 güne bir söz bırak 2 tarhana çorbası 1

Son Haberler

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar ettiİzmir'de para nakil aracını soyan çete çökertildi: 9 tutuklamaMardin'de kayıp 2 çocuk gölette ölü bulunduSuriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG/SDG'ye operasyon başlattıBakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.