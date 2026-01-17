Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

KIRKLARELİ HAKKİNDA BİLGİ


17 Ocak 2026 00:50
KIRKLARELİ HAKKİNDA BİLGİ
ARKADASLAR İYİ GECELER, KIRKLARELİ HAKKİNDA BİLGİ VEREBİLECEK OLAN VARMİ(MERKEZ VE LÜLEBURGAZ OZELLİKLE) ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL LOJMAN VAR MI EV KİRALARİ NE DURUMDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ.

