Asgari Koşullar Hakkında Soru SOsyal Bilimler

Deneyimli arkadaşların görüşlerine ihtiyacım var çünkü cevabımı bulamadım .

Sosyal bilimleri için ilk olarak şu şart var SSCI vs uluslararası makaleleri için ;

Bu madde kapsamında, doktora ünvanının alınmasından sonra, a, b, c veya d bentlerinden en az 10 puan almak zorunludur.

Ancak ulusal yayınlarda da şu şart var

Bu madde kapsamında, doktora ünvanının alınmasından sonra, a bendinden üçü tek yazarlı olmak üzere farklı dergilerde yayımlanmış en az beş yayın zorunludur. Ulusal makale asgari koşulunu sağlayamayan adaylar, 1. maddenin a veya b bentlerinden biri tek yazarlı olmak üzere en az üç yayın yapmak zorundadırlar.

Sorum şu ;

Ulusal yayın şartını karşılamak için ilk maddedeki 10 puan haricinde üç makale mi olmalı ?

Yoksa biri tek yazarlı üç makale yazıldığında (SSCI Q1 hepsi ) bu iki maddedeki şartta sağlanmış oluyor mu ? Umarım anlatabildim :)

Deneyimi olan var mı bu konuda ?