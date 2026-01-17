Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

0-5 Yıl Grubu Batıdan Doğuya Gidecekler


17 Ocak 2026 01:41
0-5 Yıl Grubu Batıdan Doğuya Gidecekler

Meslektaşlarım merhabalar.

Bu grupa olanlar burdan yazışalım

İlk 3 tercih gelebilme ihtimali puanlarımız vs?

Hepimiz hakkında hayırlısı olsun inşallah.


Redsf18
Aday Memur
17 Ocak 2026 02:03

Nasip puanla filan olacak işler değil bunlar 55 tercihten biri işte çok beklentiye girdin mi üzer egm

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiİcralık polislerPolsan ödeme yatmadıBalon HaberlerGörevde tasinabilir celik yelek giymek.İstanbul?da 7 sene İş Bankası Sorunuİş bankasi maaşı yatirmadi . Yatan iller var mı ?EGM Disiplin Soruşturması

Sözlük

tarhana çorbası 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 iş kitlemek 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 güne bir söz bırak 2 geldi yine tipini sevdiğim 2 manda 1 bi mola radyo yayını 3 miraç kandili 1

Son Haberler

Suriye ordusu yeni operasyon başlattı. YPG/SDG çekilme kararı aldıİş sendikalarının üye sayıları belli olduÇok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandıYeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandıAday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.