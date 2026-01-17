Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polsan ödeme yatmadı


17 Ocak 2026 02:14
Polsan ödeme yatmadı

16.01.2026 Cuma Günü polsandan kredi kullanıp hesabına geçmeyen var mı acaba ? Veya hesabına yatan oldu mu saat kaç civarında ?


Mert4423
Aday Memur
17 Ocak 2026 02:27

Normalde yatması lazım bide ziraat bankasından yeni hesap açılıyor hesabın varsa bile


Affettim
17 Ocak 2026 02:36

Nortface başvurum onaylandı yatmadı ilk defa oldu parada lazım bu polsanı Allah bildiği gibi yapsın


Nortface06
17 Ocak 2026 02:40

İlk kez böyle oldu yatmadı hala ilginçtir , onay smsleri geldi ama para yok .

Mert4423, 58 dk. önce

Normalde yatması lazım bide ziraat bankasından yeni hesap açılıyor hesabın varsa bile


Mert4423
Aday Memur
17 Ocak 2026 02:42

Başka hesap aciliyo banada aynısı oldu pazartesi bankadan cekecen


Nortface06
17 Ocak 2026 02:43

İlk kez böyle oldu yatmadı hala ilginçtir , onay smsleri geldi ama para yok . Şu resmî gazete muhabbeti engel olmaz umarım , bi dünya ödeme yapacaktım limit arttı diye sevinmiştim.

Sana yatınca ya da gelişme öğrenirsen yazar mısın bi zahmet ? Umarım pazartesiye bırakmazlar

Affettim, 49 dk. önce

Nortface başvurum onaylandı yatmadı ilk defa oldu parada lazım bu polsanı Allah bildiği gibi yapsın


Affettim
17 Ocak 2026 02:44

Bilmiyorum arıyorum ziraati dünyadan bir haberler nolucak şimdi para lazım arkadaş onay mesajıda geldi nereye şikayet oluşturcaz

Nortface06, 45 dk. önce

İlk kez böyle oldu yatmadı hala ilginçtir , onay smsleri geldi ama para yok .


Melankolik2735
17 Ocak 2026 02:45

Bende saatlerdir bekliyorum, şimdi banka ile görüştüm adıma açılmış bir hesapta yok...


Nortface06
17 Ocak 2026 02:47

4-5 yıl önce yine böyle olmuştu ama sabahına 09:35 de hesaba geçmişti . Ama hafta içiydi . Umarım pazartesiye bırakmazlar . Zaten 3 günlük faizini alıyorlar bizden üstüne bir de bırakırlarsa !

Affettim, 41 dk. önce

Bilmiyorum arıyorum ziraati dünyadan bir haberler nolucak şimdi para lazım arkadaş onay mesajıda geldi nereye şikayet oluşturcaz


Nortface06
17 Ocak 2026 02:48

Baba bankanın bu konuda hiçbir bilgisi olmuyor zaten , Para transferi yapıldığı an hesap o saniye otomatik açılıyor , önceden açılmak zorunda DEĞİL de , Bu saate kadar yatmadı bizi zora sokturlar haftasonu bir de

Melankolik2735, 40 dk. önce

Bende saatlerdir bekliyorum, şimdi banka ile görüştüm adıma açılmış bir hesapta yok...


Melankolik2735
17 Ocak 2026 02:50

zaten şu saatte burda oluşumuzdan anlaşılıyor zor durumda olduğumuz...

Nortface06, 37 dk. önce

Baba bankanın bu konuda hiçbir bilgisi olmuyor zaten , Para transferi yapıldığı an hesap o saniye otomatik açılıyor , önceden açılmak zorunda DEĞİL de , Bu saate kadar yatmadı bizi zora sokturlar haftasonu bir de


Affettim
17 Ocak 2026 02:51

Hafta sonu işte şimdi ben sabah kimle muhattap olucam bunlar tatilde banka desen hiç bir fikri yok napıcam abi mağdur oldum para lazım bide acil şimdi nasıl olucak

Nortface06, 37 dk. önce

Baba bankanın bu konuda hiçbir bilgisi olmuyor zaten , Para transferi yapıldığı an hesap o saniye otomatik açılıyor , önceden açılmak zorunda DEĞİL de , Bu saate kadar yatmadı bizi zora sokturlar haftasonu bir de


Nortface06
17 Ocak 2026 02:54

Bir umut sabah yatar inşAllah .


Affettim
17 Ocak 2026 02:56

Sabah nasıl yatıcak kesin sistemlerinde sorun oldu bu beceriksizlerin pazartesi mesai başlayınca anca çözerler öğlen birdaha başvururuz Salı gece düşer artık hesaba gelde delirme Gelde bunlara ağız dolusu pazartesi giydirme yani

Nortface06, 31 dk. önce

Bir umut sabah yatar inşAllah .


Nortface06
17 Ocak 2026 02:59

Yarını bilmem dostum ama pazartesiye kalırsa öğleden önce yatırırlar hesaba . Pazartesiye kalması bile saçmalık

En son 18:47 de görüşmüştüm listeyi bankaya geciktirdik dediler ama yine de yatmadı . Beceriksizler

Affettim, 29 dk. önce

Sabah nasıl yatıcak kesin sistemlerinde sorun oldu bu beceriksizlerin pazartesi mesai başlayınca anca çözerler öğlen birdaha başvururuz Salı gece düşer artık hesaba gelde delirme Gelde bunlara ağız dolusu pazartesi giydirme yani


Affettim
17 Ocak 2026 03:02

Evet o yüzden çok daha fazla sinir küpüyüm hatta gece başvururken bir kaç hata verdi kuşkulandım dün 6 gibi aradım bunları yok kesin yatar gece 12?yi bile bulmaz dediler şimdi uğraştığımız şeye bak paramı yatırın ya bide faiziyle veriyorsunuz neyi bekliyorsunuz !

Nortface06, 26 dk. önce

Yarını bilmem dostum ama pazartesiye kalırsa öğleden önce yatırırlar hesaba . Pazartesiye kalması bile saçmalık

En son 18:47 de görüşmüştüm listeyi bankaya geciktirdik dediler ama yine de yatmadı . Beceriksizler


Mert4423
Aday Memur
17 Ocak 2026 03:22

Sitede sorun var bisey acmiyo limitleri güncelleniyor başka ne değişti acaba bilen varmi

Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiİcralık polislerPolsan ödeme yatmadıBalon HaberlerGörevde tasinabilir celik yelek giymek.İstanbul?da 7 sene İş Bankası Sorunuİş bankasi maaşı yatirmadi . Yatan iller var mı ?EGM Disiplin Soruşturması

Sözlük

güne bir söz bırak 2 miraç kandili 1 bi mola radyo yayını 3 manda 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 tarhana çorbası 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 seviyorsan git konuş bence 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1

Son Haberler

Suriye ordusu yeni operasyon başlattı. YPG/SDG çekilme kararı aldıİş sendikalarının üye sayıları belli olduÇok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandıYeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandıAday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.