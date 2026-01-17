Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sağlık Mazereti Tayini

1. Derece yakınım için sağlık mazereti tayini isteyeceğim. Durumum şu:

&#8203;Rapor: Babam Bypasslı ve KOAH hastası. Heyet raporunda "Atama tayine esas takip ve tedavi gerekir" ve "Uzman olan yerde ikameti uygundur" ibareleri var. Ayrıca %40 engellilik durumu var.

&#8203;Bakıcı Durumu: Annem yatağa bağımlı anneannemin mahkeme kararlı vasisi. Babama bakacak başka kimse yok.

&#8203;Engel: Kurum müdürü personel yok diyerek muvafakat vermeyeceğini söylüyor.

&#8203;Sorularım:

&#8203;Müdür direkt dilekçemi reddedebilir mi yoksa üst birime iletmesi mi gerekiyor.

Bu durumda red gelme olasılığı nedir. Yada nasıl bir yol izlemeliyim

