Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Çapraz Bağ ameliyatı ve 6 ay rapor


17 Ocak 2026 11:14
Çapraz Bağ ameliyatı ve 6 ay rapor

Asaletim daha tasdik değil. 5 aylık memurum ancak çapraz bağlarım 1 yılı aşkın süredir kopuk, artık ameliyat olmam gerekiyor. Doktor en az 6 ay raporlu kalmam gerektiğini söyledi. Sorum şu çapraz bağ ameliyatı olup 6 ay raporlu kalıp iyileşme süreci geçirmem, benim ilişiğimin kesilmesine sebep olur mu veya başka bir yaşayabileceğim olumsuz duruma ? lütfen süreci ve yönetmeliği bilenler yazsın

Çok Yazılan Konular

Polsan ödeme yatmadıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiİcralık polislerBalon HaberlerGörevde tasinabilir celik yelek giymek.İstanbul?da 7 sene İş Bankası SorunuGönüllü şark hk.İş bankasi maaşı yatirmadi . Yatan iller var mı ?

Sözlük

Çareler tükenmez 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3 bi mola radyo yayını 2 seviyorsan git konuş bence 1 güne bir söz bırak 2 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1

Son Haberler

Demir yolu yatırımları için rekor bütçeÖzel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenlemeKüresel piyasalar veri gündemine odaklandıDestekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendiTürkiye'de işçilerin yüzde 14,45'inin sendika üyeliği bulunuyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.