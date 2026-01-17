KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
17 Ocak 2026 12:07
Selamün aleyküm2025/2 merkezi atamada TCDD genel müdürlüğüne kit sözleşmeli personel olarak atandım. Evrakları teslim etmeyip işe başlamama durumunda kaç yıl merkezi atamalara başvuramama cezası alınır.

Evrak teslim etmeyip işe başlamama durumunda 2024 kpss puanıyla olası bir sağlık bakanlığı alımına başvuru yapılabilir mi? ( 2024 kpss puanıyla yapılacak sağlık bakanlığı alımı)

Evrakları teslim edip işe başlama durumunda 2024 kpss puanıyla olası bir sağlık bakanlığı alımına başvuru yapılabilir mi? (2024 kpss puanıyla yapılacak sağlık bakanlığı alımı)


Kemo01
Aday Memur
17 Ocak 2026 14:38

2024 puani ile merkezi atamalara giremiyorsun diye biliyorum. Zaten bir merkezi atama kaldı. Ama sağlık bakanlığı veya adalet Bakanlığınin açığı alımlara girebiliyorsun.

