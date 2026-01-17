Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Cevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)


17 Ocak 2026 12:21
Cevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)

Merhabalar. 2024 KPSS Ortaöğretim puanından bir üniversitenin destek personeli kadrosuna atandım. Bu hafta evraklarımı teslim ettim fakat aklımı kemiren bir nokta var. Ben 18-22 yaş aralığında CHP, İyi Parti ve TİP'e üye oldum. Bunlar kısa süreli üyeliklerdi. Herhangi bir adli sicil kaydım sabıkam vs yok. En son üyeliğim 4 yıl önceydi. 4 yıldır üyeliğim yok. Bu soruşturmada problem olur mu?


DurBakDinleGeç
Aday Memur
17 Ocak 2026 13:52

Olmaz. Rahat Olun.

Toplam 1 mesaj

