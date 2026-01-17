Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

17 Ocak 2026 13:49
Maaş farkı yatan il var mı acaba


E.Kayı Han
Editor
17 Ocak 2026 14:59

Maliye ekranı daha bugün açtı. Hesaplamalar Pazartesi yapılır Salı yada Çarşamba günü hesaplara geçer.


Bennn0
Aday Memur
17 Ocak 2026 15:25

teşekkürler hocam

