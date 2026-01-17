proje okuluna norm fazlası resen atama karmaşası

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
17 Ocak 2026 14:30
Proje okuluna norm fazlası resen atama neden yapılır? proje okuluna istekli öğretmenler gitmesi istenirken ( proje yapmaya istekli vs vs) resen neden en düşük puanlı (tecrübe olarak tartışmalı ? ) öğretmen atanır? proje okulundan vaz geçme sinyali midir? 4 yıl da bir proje okulunda çalışan öğretmenlerin okulla ilişkisi kesilme durumu varken bu atama yapılmıştır? var mı cevap? İstemeden proje okuluna atanan bir arkadaş ne yapacağını şaşırmış durumda. Tüm bu karmaşıklar varken Sayın bakan muhalefete neden laf yetiştirmeye çalışır anlam veremiyorum. Siz işinizi en iyi şekilde yaptıysanız muhalefetin ağzına laf vermez yolunuzda yürürsünüz... Bu durumu anlayamıyorum...

