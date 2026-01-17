Kamu Personeli \ Akademik Personel
2026 Mart doçentlik


17 Ocak 2026 18:31
2026 Mart doçentlik
Arkadaşlar merhaba 2026 Mart doçentlik başvuruları için whatsapp grubu kurdum aşağıdaki link üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Grubun amacı sorunsuz bir doçentlik başvurusu için birbirimize destek olmak. saygılarımla https://chat.whatsapp.com/HbRbwJmqnnj7n4uSuxi9gn

Akademisyensaglıkcı
Memur
17 Ocak 2026 18:32
https://chat.whatsapp.com/HbRbwJmqnnj7n4uSuxi9gn

Akademisyensaglıkcı
Memur
17 Ocak 2026 18:35
grubun linki tıklanmıyor sanırım. o nedenle numaramı bırakıyorum mesaj atarsanız whatsapp grubuna ekleyebilirim saygılarımla. 05062740641
