Memur Maaş

17 Ocak 2026 19:33
memurlukta kademe derece 4/1 olunca maaş ek zam geliyor mu bilgisi olan varmı ceza infaz kurumu personelim


17 Ocak 2026 19:38

Tabi ki maaşta artış olur. Maaş robotundan bakabilirsiniz.


kahraman74
17 Ocak 2026 19:39
teşekkürler
