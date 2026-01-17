Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Rotasyon gelecekse arttırımlı puanlar silinsin.


17 Ocak 2026 19:43
Rotasyon gelecekse arttırımlı puanlar silinsin.

Evet arkadaşlar. Rotasyon gelecekse adil olması açısından arttırımlı puanlar silinmesi lazım. Ben 10 seneye yakın dağda bayırdır 24-26 puana çalıştım. Aldım geldim 250 puan. Biz topladığımız puanlarla geldik batıya. Benim 10 senede topladığım puanı adam 5 senede topladı geldi. Şimdi rotasyon olacak beleşten topladığı puanlarla hak iddia ediyor.

Arttırımlı puan mebin sonradan verdiği gereksiz bir şeydi. Hatadan dönüldü kaldırıldı. Şimdi de sıfırlansın. Madem insanlar istemediği halde göçe zorlanacak. Şu puanlar silinsin de ak kuzu kara kuzu belli olsun.

:)

Rotasyoncu adalet isteyen arkadaşlardan destek bekliyorum. :)


Talai
Aday Memur
17 Ocak 2026 20:02

Evet tüm öğretmenlerimizin puanları sıfırdan hesaplansın.


Braweheart01
Genel Müdür
17 Ocak 2026 20:26

eski artırımlı hizmet puanları zaten ilk yer değiştirme sonrası siliniyordu orada kaldığı sürece birikiyordu


mhmet22
Aday Memur
17 Ocak 2026 20:28

Seve seve çöktüğünüz okullardan gieeceksiniz

