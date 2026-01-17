Gündem \ Hayata Dair
17 Ocak 2026 21:39
Altını Çizdiğim Cümleler

Turgut Uyar hani der ya;"Altını çizdiğim bir kitabı birine verirken çekinirim. Sanki yaralarımı teslim ediyormuş gibi,sanki 'bak benim buralarım çok ağrıyor' der gibi."

Yaramızı gören tuzluğu kapıp gelir mi;)

