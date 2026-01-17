Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
3+1'den Kadroya Geçen Memurun Ünvan Değişikliği Sınavına Girmesi Mümkün Mü?


17 Ocak 2026 22:31
3+1'den Kadroya Geçen Memurun Ünvan Değişikliği Sınavına Girmesi Mümkün Mü?

Şu an sözleşmeli personelim. Önümüzde ki ay 27 Şubatta 3.yıla girip kadro alacağım. Çalıştığım kurumda Nisan-Mayıs ayları gibi ünvan değişikliği sınavı yapılacak. Kadroyu aldıktan sonra 1 yıl aday memur mu olunuyor. Sınava başvurabilir miyim?


DurBakDinleGeç
Aday Memur
17 Ocak 2026 23:44

Çalıştığınız Kurumun Ünvan Değişikliği Yönetmeliği/Şartlarına Bakınız. Cevap Orada.

