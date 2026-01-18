Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Proje imamhatip liselerini bir cok ilde norm atamasina acmislar ancak osmaniye ilinde sozde kapatmis


18 Ocak 2026 00:58
Proje imamhatip liselerini bir cok ilde norm atamasina acmislar ancak osmaniye ilinde sozde kapatmis

Osmaniye ilinde kadirli ilcesinde proje imamhatip lisesinde acik olan norm il mem in yazili dilekceme biz actik ama bakanlik kapatmis diyor.ancak benimle ayni bransta sakarya akyazida norm atamasina acilmis.il mem e ilden ile bu fark olabilirmi diye sozlu olarak sorunca hiddetle yazin dilekcenizi bakanliga soralim diyor.

Çok Yazılan Konular

Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Rotasyon İçin Öğretmenlere MEBBİS Üzerinden Anket YapılsınMüdürün savunma istemesiKadrolu gelince işten çıkan ücretli öğretmenTam zamanlı denklik komisyon üyesi görevlendirilmesi2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuSayın MEB, birazcık rotasyon alabilir miyim?Branş dışı mı?Rotasyon gelecekse arttırımlı puanlar silinsin.mebbis ek ders modülü hakkında yardımcı olabilecek hocalarımızdan rica ediyorum.

Sözlük

geldi yine tipini sevdiğim 1 ev hanımı 1 güne bir söz bırak 1 sarmaşık gülleri 1 pastayı annesine yediren damat 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 1 Çareler tükenmez 1 sinyal 1 seviyorsan git konuş bence 1 orospu 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli eşine şiddetten tutuklandıMemurların Hafta Tatili- Çalışma Saatleri Değiştirilebilir Mi?ABD'den Suriye ordusuna Halep ve Tabka'daki operasyonları durdurma çağrısıGalatasaray evinde Gaziantep FK'ya takıldıGözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.