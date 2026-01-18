Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

18 Ocak 2026 01:13
Çok Programlı anadolu liselerinde 4 farklı alanın kültür dersleri

Osmaniye ilinde cok programli anadolu lisesinde 1 anado sinifi,1 cocuk gelisimi sinifi,1 laboratuvar sinifi,1 de tarim lisesi bolumu var.yani e okulda bu siniflar ayri olmasina rağmen 9. ve 10. Siniflar 2 sinifa dusurulmustur.1 anadolu sinifi ve birde toplu meslek lisesi sinifi mevcut.3 ayri meslek lisesi sinifi kultur derslerinde birlestirilip,meslek derslerinde ayriliyor.bu durumda 2 saatlik normu olan bir ders icin norm 16 olacakken 8 e dusuyor.bu durumda bir cok ogretmen norm fazlasi oluyor.daha oncede cpal de ogretmen oldugum icin biliyorum ki farkli alanlar tek sinifta birlestirilmiyordu.okul mudurunun savunmasi tasarruf tedbiri gerekcesiyle.Ancak onceki okul mudurumu aradigimda bu mevzuata aykiri diyor.hangisi dogru uyguluyor bir bilen varsa cevap verebilir mi?


mhmet22
Aday Memur
18 Ocak 2026 22:20

Uygulama doğru

