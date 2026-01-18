Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Görevlendirme Sonu Zimmet Durumu


18 Ocak 2026 08:16
Arkadaşlar bir ay süreyle bir birliğe görevlendirildim bu sürenin sonunda malzemelerde eksiklik olduğunu üstlerime bildirdim ancak tutanak, heyet, mahkemeye verme gibi her hangi bir olay yaşanmadı benim yerime herhangi birini görevlendirmediler bunun sonucunda ben görevlendirmem bitip aslı görev yerime katıldıktan yaklasık 5 ay sonra tekrardan malzemeler sorulmaya başlandı mahkeme durumunda bu olay nasıl değerlendirilir benzer bir olay yaşayan veya bilen var mı

