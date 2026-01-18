Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Maaş farkı


18 Ocak 2026 08:57
Maaş farkı
Arkadaşlar maaş farkı ne zaman yatar lisede gorev yapıyrısun süreç nasıl işliyor odenek isteniyor mu maaş farkı içinde

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 10:05
bir haftaya yatar yani haftaya yatar memura sordum, henüz ilçeden yazı gelmemiş, yazı gelince personel listesi yapıp ödeme emrini bankaya gönderiyorlar, üç gün içinde de yatıyor ondan sonra

kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 10:31
Bunun ıcın ayrı bir odenek isteniyor mu peki yoksa direkt liste gonderıp yatıyor mu
BanuAlkan, 2 saat önce
bir haftaya yatar yani haftaya yatar memura sordum, henüz ilçeden yazı gelmemiş, yazı gelince personel listesi yapıp ödeme emrini bankaya gönderiyorlar, üç gün içinde de yatıyor ondan sonra

bahçesaray
Şef
18 Ocak 2026 11:16
kbs de maaş farkı ekranı açık, yazı gelmesine de gerek yok ödenek istenmez okul hemen yapa bilir

makinacı2685
Aday Memur
18 Ocak 2026 11:22

Bizim Kit kurumu bu farkları hemen maaşla beraber yatırıyor 657 yemi böyle geç yatıyor sürekli duyuyorum.


kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 11:48
Yarın yapsa okul ne zaman gecer hocam
bahçesaray, 1 saat önce
kbs de maaş farkı ekranı açık, yazı gelmesine de gerek yok ödenek istenmez okul hemen yapa bilir
