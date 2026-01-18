Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
18 Ocak 2026 08:57
Maaş farkları ne zaman yatar?

Arkadaşlar maaş farkı ne zaman yatar lisede gorev yapıyrısun süreç nasıl işliyor odenek isteniyor mu maaş farkı içinde


BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 10:05
bir haftaya yatar yani haftaya yatar memura sordum, henüz ilçeden yazı gelmemiş, yazı gelince personel listesi yapıp ödeme emrini bankaya gönderiyorlar, üç gün içinde de yatıyor ondan sonra

kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 10:31
Bunun ıcın ayrı bir odenek isteniyor mu peki yoksa direkt liste gonderıp yatıyor mu
BanuAlkan, 10 saat önce
bahçesaray

bahçesaray
Şef
18 Ocak 2026 11:16
kbs de maaş farkı ekranı açık, yazı gelmesine de gerek yok ödenek istenmez okul hemen yapa bilir

makinacı2685
Aday Memur
18 Ocak 2026 11:22

Bizim Kit kurumu bu farkları hemen maaşla beraber yatırıyor 657 yemi böyle geç yatıyor sürekli duyuyorum.


kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 11:48
Yarın yapsa okul ne zaman gecer hocam
bahçesaray, 9 saat önce
kbs de maaş farkı ekranı açık, yazı gelmesine de gerek yok ödenek istenmez okul hemen yapa bilir

bahçesaray
Şef
18 Ocak 2026 14:33
2,3 gün içinde
kantar05, 8 saat önce
Yarın yapsa okul ne zaman gecer hocam

Soner Eraslan
Memur
18 Ocak 2026 14:38
Cumaya kadar çoğu yer. İyi tatiller.

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 14:40
ek ödenek diye bir şey yok ilçe MEM listeleri hazırlayın diye yazı yazıyor, okullar da listeleri hazırlayıp bankaya gönderiyor, 2,3 gün içinde de yatıyor , bankanın yoğunluğuna bağlı olarak, hepsi bu

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 14:41
çok sıkıştın herhalde, ama zaten hepi topu 5 lira falan geçecek elimize. iş görür mü bilmem, bundan bile bir sürü kesinti yapıyor Aşşalıklar
kantar05, 8 saat önce
Yarın yapsa okul ne zaman gecer hocam

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 14:43
burası MEB personelleri için, sen git kendi forumunda yaz, ne geliyon buraya moral bozmaya bozguncu
makinacı2685, 9 saat önce

Bizim Kit kurumu bu farkları hemen maaşla beraber yatırıyor 657 yemi böyle geç yatıyor sürekli duyuyorum.


kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 15:12
Paranın degerı kalmadı banu hanım inanın ki dogalgaz gelmıs 3500 tl maaş ortada kıra ortada sızce de durumlar sıkışık degıl mı
BanuAlkan, 6 saat önce
çok sıkıştın herhalde, ama zaten hepi topu 5 lira falan geçecek elimize. iş görür mü bilmem, bundan bile bir sürü kesinti yapıyor Aşşalıklar

kantar05
Aday Memur
18 Ocak 2026 15:13
Sizde mi mebde sınız unvan ne
BanuAlkan, 6 saat önce
ek ödenek diye bir şey yok ilçe MEM listeleri hazırlayın diye yazı yazıyor, okullar da listeleri hazırlayıp bankaya gönderiyor, 2,3 gün içinde de yatıyor , bankanın yoğunluğuna bağlı olarak, hepsi bu

bulaşşıkk
Şef
18 Ocak 2026 15:17

Bu sene maaş farkı yok. Hazineye bağış olarak kesecekmiş m. şimşek


Braweheart01
Genel Müdür
18 Ocak 2026 16:53

Bu yıl bütçe olmadığı için maaş farkını sadece memurlar net de forumda yazan üyelere ödeme yapacaklar


BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 17:12
ben de onu diyorum, 5 lira neyi çözecek? kmh , faizler.
kantar05, 5 saat önce
Paranın degerı kalmadı banu hanım inanın ki dogalgaz gelmıs 3500 tl maaş ortada kıra ortada sızce de durumlar sıkışık degıl mı

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 17:13
burası mem için Esas siz hangi bakanlık kurumundaysanız oraya yazınız, burayı karıştırmayın
kantar05, 5 saat önce
Sizde mi mebde sınız unvan ne

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 17:14
moral bozmaya mı geldiniz buraya a bozguncular
bulaşşıkk, 5 saat önce

Bu sene maaş farkı yok. Hazineye bağış olarak kesecekmiş m. şimşek


BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 17:15
moral bozmaya mı geldiniz buraya a bozguncular Ağzınızı biraz hayra açın ya hu
Braweheart01, 3 saat önce

Bu yıl bütçe olmadığı için maaş farkını sadece memurlar net de forumda yazan üyelere ödeme yapacaklar


bulaşşıkk
Şef
18 Ocak 2026 17:25

3-5 deme sen de at bişeyler şimşek fonuna.

BanuAlkan, 3 saat önce
moral bozmaya mı geldiniz buraya a bozguncular

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 17:45
ne saçmalıyorsun sen
bulaşşıkk, 3 saat önce

3-5 deme sen de at bişeyler şimşek fonuna.

