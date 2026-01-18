Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Üst öğrenim


18 Ocak 2026 10:25
Üst öğrenim

Merhaba röntgen teknikeriyim 2017 de göreve başladım şuan derecem 7/3 sağlık yönetimi bitirdim diplomayı işletince kaçıncı dereceye düşerim? Üst öğrenim olduğu için 1 dik 1 yan vermesi gerekmez mi ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eğitim tayini danıştay yürütme durdurma ibaresiAlt bölge tayiniÜcretsiz izin hk. (lütfen yardım)Eş durumu3+1 Kadroya geçme

Sözlük

karaktersizlik 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 ev hanımı 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 sarmaşık gülleri 2 pastayı annesine yediren damat 1 güne bir söz bırak 1 sinyal 2 seviyorsan git konuş bence 1 Çareler tükenmez 1

Son Haberler

Grand Kartal Otel faciasında kayak kulübü sahibine ve eğitmenlerine suç duyurusuYPG/SDG Tabka ilçesinden çekilirken infaz ve ihlaller gerçekleştirdi2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimlerHafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!Çalışma Meclisi 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm' gündemiyle toplanacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.