18 Ocak 2026 11:52
90 ve tam puan aralığında almak için yayın ve video hoca onerisi

Ben 2 çocuklu Bi anne olarak 3muzun hayatı için kazanmaktan başka şansım yok küçük Bi ilçede olduğumuz için başka iş şansım da olmadığı için 37 yaşında lisans mezunu olarak atanmak ve yüksek puan almak zorundayım .... benden Bi halt olmayacağını Bi şey başaramazsın senden adam olmaz diyen eski eşime karşı beni anlayın ve bana bu konuda destek olun lütfen cocuklarsabah 8 akşam 5 okuldalar çocuk sorun değil yeter ki nasıl hangi yayın ve hocalar nasılsın programbilmiyorum

