Ticaret bakanlığı tebliğ gelen oldu mU?


18 Ocak 2026 13:31
Ticaret bakanlığı tebliğ gelen oldu mU?

Ticaret Bakanlığı'nın 95 personel aldığı atamada memur olarak atandım. 2 Ocakta Gerekli Belgelerin son teslim tarihi doldu. 2 haftadır ses seda yok. Evine tebliğ gelen oldu mu? Sizce ne zaman gelir?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
18 Ocak 2026 15:16

Tebliğ göndermiyorlar. Personel duyuru sayfasını takip edin. Orada yayımlanıyor.


DORUKTYILMAZ
18 Ocak 2026 15:20

Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
18 Ocak 2026 15:22

Rica ederim. Hayırlı olsun, bol şanslar...

