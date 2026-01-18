Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği


18 Ocak 2026 14:00
Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Takvim yayımlandı. Yönetmelik değişmedi Takvime göre ilk yapılacak görevlendirmeler Haziran ortası Bu da bu yıl mevcut yönetmelikle işlemler yapılacak anlamı çıkar mı?


özTÜRK12
Memur
18 Ocak 2026 15:18
Eski yönetmelik ile yapılması mümkün değil. ÖMK'ya göre 1/9/2025'ten sonra yeni yönetmelik şart. Şubat'a kadar yenisi yayınlanır diye düşünüyorum.

özTÜRK12
Memur
18 Ocak 2026 15:22
Ayrıca29 Ocak ta ekys başvuruları başlayacağından bu ay yayınlanma ihtimali çok yüksek
