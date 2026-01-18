Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

POlSAN KREDI


18 Ocak 2026 14:30
POlSAN KREDI

Merhaba arkadaşlar. Polsan daha önceden ihtiyaç kredisi için önceki borcu kapatmadan yeni kredi vermiyordu. Şuan için artık eski borcu kapatmadan yeni kredi alınabiliyormuş doğru mu bu acaba bilgisi olan varmi ?


Ayandralı
Aday Memur
18 Ocak 2026 14:40
ihtiyaç borçlanmasında aidat gibi oldu 6 geçtiyse taksit olarak cekicegin miktarı yaziyisun icinden erken ödemesini alıp kalanı sana yatiriyolar devrem

Ali cabbar0110
Aday Memur
18 Ocak 2026 14:58

Teşekkür ederim devrem

Ayandralı, 2 saat önce
ihtiyaç borçlanmasında aidat gibi oldu 6 geçtiyse taksit olarak cekicegin miktarı yaziyisun icinden erken ödemesini alıp kalanı sana yatiriyolar devrem
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polsan ödeme yatmadıİcralık polislerMaaş eşitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerWhatsapp yasağıGörevde tasinabilir celik yelek giymek.Polsan Maaş farkı ne zaman yatarGönüllü şark hk.0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller

Sözlük

su faturası 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 orospu 2 sinyal 2 geldi yine tipini sevdiğim 1 ev hanımı 1 pastayı annesine yediren damat 1 projeksiyon 1 karaktersizlik 1 sarmaşık gülleri 2

Son Haberler

Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduJhon Duran'ın cezası 1 maça düştü!Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına geliyor!Denizli'de 'yasa dışı kürtaj' operasyonu: 8 gözaltıSabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.