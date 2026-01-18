Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
18 Ocak 2026 14:41
Merhaba arkadaşlar bı konuda yardıminiza ihtiyacım var ben İçişleri bakanlığı nüfus müdürlüğünde 5 yıl vhki olarak çalıştım sonra kpss ile sözleşmeli öğretmen olarak atandım memuriyette geçen 5 il için öğretmenlikte hizmet puanı alabilirmiyim


18 Ocak 2026 16:29

657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesi kapsamında devlet memurluğunda geçirilen süreler için hizmet puanı alırsınız.

