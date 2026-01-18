Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmelide geçen süreler için hizmet puanı alabilir miyim?


18 Ocak 2026 14:41
Sözleşmelide geçen süreler için hizmet puanı alabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar bı konuda yardıminiza ihtiyacım var ben İçişleri bakanlığı nüfus müdürlüğünde 5 yıl vhki olarak çalıştım sonra kpss ile sözleşmeli öğretmen olarak atandım memuriyette geçen 5 il için öğretmenlikte hizmet puanı alabilirmiyim


RaSKaH
Daire Başkanı
18 Ocak 2026 16:29

657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesi kapsamında devlet memurluğunda geçirilen süreler için hizmet puanı alırsınız.


kimuni
Genel Müdür
18 Ocak 2026 16:53

ben burdaki okumalardan ve ömk bkz madde 17 gereği alamayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü öğretmen ve yönetici denmiş.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241018-1.htm

dilerseniz bir başvurunuzu yapın ve sonucunu da buraya yazın faydalı olur diye düşünüyorum.

