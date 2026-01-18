Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İlçe Sendika Başkanı ve Yönetimdekilerin Çıkarları ne ?


18 Ocak 2026 15:05
İlçe Sendika Başkanı ve Yönetimdekilerin Çıkarları ne ?

sayın hocalarım bu ilçe sendika yönetimi ve yönetimdeki diğer kişiler (öğretmenler) para alıyor mu ? Ya da üye yaptığı kişi başına mı para alıyorlar? Bulunduğum ilçede bazı öğretmen arkadaşlar bu işlerle uğraşıyor da ne gerek var diyorum ya okul okul gezip milleti sendika için ikna etmeye çalışmak ısrar etmek , eylemlere katılmak vs vs vs bir çıkarları vardır ki bu işlerle uğraşıyorlar. Bilen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.


bulaşşıkk
Şef
18 Ocak 2026 15:15

Ayda bi koli makarna alıyorlar

Toplam 1 mesaj

