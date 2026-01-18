Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ozel sektör eş durumu ataması yardim lutfen


18 Ocak 2026 16:13
Ozel sektör eş durumu ataması yardim lutfen

Merhaba arkadaslar ben şahıs sirketimle kendi evimde ankarada e-ticaret yapiyorum vergi levham var ve bagkurum duzenli ödeniyor. Ikametim ankarada Eşim karabukte ogretmen ve adaylığı yeni kalkti. Kadroya gecince biz bu durumda eş durumu yapabilir miyiz ? Yani evden eticaret yaparak ve bagkurlu sekilde eş durumu atamasi yapabilir miyiz ? Tesekkur ederim


Talai
Aday Memur
18 Ocak 2026 16:18

Aile bütünlüğü kutsaldır. Neyi bekliyorsunuz? İmkanınız var gitsenize eşinizin yanına.

