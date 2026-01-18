Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

KİT'ten BOTAŞ işçiye geçiş


18 Ocak 2026 17:09
KİT'ten BOTAŞ işçiye geçiş

Merhaba arkadaşlar, 2025/2 merkezi atama ile TİGEM'e atandım ama BOTAŞ uzman yardımcılığı işçi kadrosu mülakat sonuçlarını bekliyorum. TİGEM'e başlasam BOTAŞ mülakatı da olumlu sonuçlansa KİT yasağına takılmadan BOTAŞ'a geçiş yapabilir miyim ?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
18 Ocak 2026 18:04

Geçersin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanma399'a Tabi kurumlar engelli memur çalıştırmıyor mu?Türkiye taşkömürü kurumu özelleşiyor mu?BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTCDD 399 KİT memurTCDD promosyonKİT yönetişim reformu%8 Başarı ücretiGiyim yardımı duyumları alalım

Sözlük

sarmaşık gülleri 2 sinyal 2 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 projeksiyon 1 karaktersizlik 1 ev hanımı 1 pastayı annesine yediren damat 1 su faturası 1 orospu 2

Son Haberler

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeliMuğla'da tekne battı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralıBaşkentte maç berabere bittiSuriye hükümeti YPG/SDG ile anlaşma yaptıAlzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.