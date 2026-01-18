2026 Temmuz Memur Zammı

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Evet arkadaşlar Ocak zammı belli olduğuna göre temmuz zammını konuşalım biraz da tahminleri alalım, bana göre herhangi bir fark oluşmaz o yüzden düz %7 zam alırız diye düşünüyorum, merkez bankası yıl sonu beklentisi %23 enflasyon olarak görülüyor, bu da temmuzda enflasyon farkının %11?in üzerine çıkmasını imkansız hale getiriyor, şahsi beklentim bu yönde

