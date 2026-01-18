Kumar pişmanlıktır.

Gündem \ Hayata Dair
Bahis illetine ilk bulaştığım yıl 2004'tü. Önce 1 lirayla oynamaya başladım. Daha sonra katlanarak 5-10-20-50 liralik kuponlar yaptım. 2018'de memurluğa adım attıktan sonra minimum kupon tutarım 1.000(bin) lira olmuştu. Kredi, kredi kartları, avanslar vs. hepsini patlatmıştım. Borç gırtlağa dayanmamış, direkt gırtlağı da aşmıştı. Öyle bağımlılık yapmıştı ki anlatamam. Her seferinde Allah'a dua edip bırakmak istedim. Ama gene oynadım, gene oynadım. Lakin en sonunda bıraktım. Allah'a şükür bırakalı bir buçuk sene oldu. Borcumun da sadece 3 taksidi kaldı. 8 yıllık memurum. Bu lanet şey yüzünden ne arabam var, ne evim... Bundan sonra önüme bakıyorum. En azından artık biliyorum ki bu pislik hayatımda yok. Oynayan arkadaşlar, vallahi de billahi de kazanamazsınız. Hep kaybedeceksiniz. Onun için yol yakınken dönün bu yoldan.

Sizin adınıza sevindim güzel bir karar olmuş lakin konunun yeri maaş forumu değil. Konu ilgili bölüme taşınmıştır.


Özür dilerim hocam.
Sizin adınıza sevindim güzel bir karar olmuş lakin konunun yeri maaş forumu değil. Konu ilgili bölüme taşınmıştır.

