Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Skafoid Kemik Kırığı İle İlgili Yardımcı Olabilecek Var Mı?


18 Ocak 2026 21:29
Skafoid Kemik Kırığı İle İlgili Yardımcı Olabilecek Var Mı?

K/A kkk. Muazzaf piyade sınıfı subayım. Sol el bileğimde skafoid kemiği kırıldı fakat röntgen görüntüsünde kırık tespit edilemedi. Bileğimin ağrısının devam etmesi üzerine mr görüntülemesinde kemiğin kırıldığı ve beslenemediği için çürüdüğü söylendi. Buna istinaden ameliyatla o kemik yerine vida takılacağı bilgisi verildi. Bu ameliyattan sonra sağlık yönetmeliğine göre kkk. Piyade sınıfı görevini yapabiliyormuyum? Bu ameliyatı daha önce geçirmiş olan varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

OYAK 2026 Mayıs Kâr Payı2026 Tütün İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak? İşte Tarihler

Sözlük

orospu 2 sinyal 2 su faturası 1 projeksiyon 1 ev hanımı 1 sarmaşık gülleri 2 karaktersizlik 1 pastayı annesine yediren damat 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2

Son Haberler

1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime araPolis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurduBartın'da kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı'Kız meselesi' nedeniyle kuzenini falçata ile yaraladıKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.