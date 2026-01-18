Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Maaş karşılığını doldurmak için yapılabilecek şeyler neler?


18 Ocak 2026 21:38
Maaş karşılığını doldurmak için yapılabilecek şeyler neler?

Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu postun altına yazacaklarınız hem benim için hemde diğer arkadaşlara yol göstersin diye açtığım bir konudur. Biliyorsunuz resen atamalar yapıldı ve bazılarına gitmek hakikaten çok zor. Sorum şu: maaş karşılığımızı doldurmak için görevlendirme usülü milli eğitim bünyesinde yapılabilecek görevler ne olabilir? Aldığımız belgeler(akıl zeka, drama, görsel sanatlar vb.) ile okullarda kurs açabilir miyiz mesela? Ya da bazen hizmetiçi eğitim kursları açılıyor mahalli olarak onları verebilir miyiz? bu gibi neler yapabiliriz? veya yapabilir miyiz, bunun için neler gerekli? Bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Umarım yardımcı olan birileri olur. Teşekkürler.


bahçesaray
Şef
18 Ocak 2026 22:00
egzersiz ile maaş karşılığı doldurulmuyor , ya diğer okullarda ders girmek ya da diğer branşlarda

keyifi
Aday Memur
18 Ocak 2026 22:44

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 23:16
norm fazlası mısın

keyifi
Aday Memur
19 Ocak 2026 09:46

Hayır değilim

Zeynp060606
Memur
19 Ocak 2026 09:51
Diğer okullara gitmek gerekiyor sanırım ama zaten herkes norm fazlası ne olacaksa artık

BanuAlkan
Memur
19 Ocak 2026 12:05
norm fazlası değilseniz 21 saate çalışırsınız işte, sorun ne açık yazın

keyifi
Aday Memur
19 Ocak 2026 17:40

İl emrine kalmamak için tercih yaptım ama evime çok uzak idi araçsız ulaşım yoktu izne ayrılmak zorunda kaldım. İkinci dönemi bekliyordum ama sağolsunlar ilçe grupları geldi yine kalakaldım. Köye gitmektense ilçeye gidiş daha kolay o sebeple mem bünyesinde görevlendirmeyle acaba okullarda branş dersi gibi gidilebilir mi?

