Maaş karşılığını doldurmak için yapılabilecek şeyler???


18 Ocak 2026 21:38
Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu postun altına yazacaklarınız hem benim için hemde diğer arkadaşlara yol göstersin diye açtığım bir konudur. Biliyorsunuz resen atamalar yapıldı ve bazılarına gitmek hakikaten çok zor. Sorum şu: maaş karşılığımızı doldurmak için görevlendirme usülü milli eğitim bünyesinde yapılabilecek görevler ne olabilir? Aldığımız belgeler(akıl zeka, drama, görsel sanatlar vb.) ile okullarda kurs açabilir miyiz mesela? Ya da bazen hizmetiçi eğitim kursları açılıyor mahalli olarak onları verebilir miyiz? bu gibi neler yapabiliriz? veya yapabilir miyiz, bunun için neler gerekli? Bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Umarım yardımcı olan birileri olur. Teşekkürler.


bahçesaray
Şef
18 Ocak 2026 22:00
egzersiz ile maaş karşılığı doldurulmuyor , ya diğer okullarda ders girmek ya da diğer branşlarda

keyifi
Aday Memur
18 Ocak 2026 22:44

BanuAlkan
Memur
18 Ocak 2026 23:16
norm fazlası mısın
