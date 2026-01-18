Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

ekpss psikolog


18 Ocak 2026 21:40
ekpss psikolog
ekpss 2026 tercihlerinde psikolog kadrolarına başvuracak kimler var?

Çok Yazılan Konular

399 sayılı KHK EngelliEngelli raporu ile atama hkSizce DHMi kadrosu açılır mı?Engelli memura zorla görevlendirme

Sözlük

karaktersizlik 1 projeksiyon 1 sarmaşık gülleri 2 pastayı annesine yediren damat 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 ev hanımı 1 sinyal 2 su faturası 1 orospu 2

Son Haberler

1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime araPolis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurduBartın'da kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı'Kız meselesi' nedeniyle kuzenini falçata ile yaraladıKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.