19 Ocak 2026 01:45
Simdi Soruyorum

3 tane bakanlikta calistim su an calistigim bakanlikta 85000 aliyorum belediyeye gecmek mantiksiz geliyor bi de Istanbul bahcelievler de kiralar pahalidir tercih yapmiycam


sonromatik
Aday Memur
19 Ocak 2026 01:46

Sizce 80 Piana kapatirmi bahcelievler Belediyesi

399 sayılı KHK Engelli

