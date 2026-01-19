KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

hoca ahmet yesevi uzaktan eğitim


19 Ocak 2026 09:57
hoca ahmet yesevi uzaktan eğitim

merhaba arkadaşlar benim gibi uzaktan mühendisliğin açılmasını isteyen yks ve dgs sınavlarında cimerden yöke talepte bulunalım .

Çok Yazılan Konular

AÖF vize final hesaplama

Sözlük

sarmaşık gülleri 2 pastayı annesine yediren damat 1 karaktersizlik 2 su faturası 1 fiziksel özelliğin karakterin önüne geçmesi 2 ev hanımı 1 Çaylak yazar 1 projeksiyon 1 orospu 4 sinyal 2

Son Haberler

TBMM'de en düşük emekli aylığı düzenlemesi görüşülecekBazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandıBorsa güne rekorla başladıÖmer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iç içe süreçlerdirPiyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.