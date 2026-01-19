MÜHENDİS İÇİN TEİAŞ MI YOKSA 657 KURUMLARI MI

Merhaba Değerli Meslek Büyüklerim ve Meslektaşlarım,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet sonrası için TEİAŞ (KİT) ve 657 kurumları arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışıyorum. KİT olarak şu an için sadece TEİAŞ?ı hedefliyorum.
Yaptığım hesaplamalara göre; Ocak 2026 zamları sonrası TEİAŞ?ta işe yeni başlayan bir mühendisin maaşı yaklaşık 88.000 TL civarındadır (Bu rakamda bir yanlışım varsa lütfen düzeltin). Bu bilgiler ışığında merak ettiğim hususlar şunlardır:
Çalışma Koşulları ve Özelleştirme: Gerek çalışma şartları gerekse olası bir özelleştirme durumunda personelin statüsü ve hakları açısından TEİAŞ ile 657 kurumlarını nasıl kıyaslarsınız?
Maaş Dengesi: 657?ye tabi kurumlarda işe yeni başlayan bir mühendisin güncel maaşı nedir ve KİT maaşlarına oranla fark ne kadardır?
Yan Haklar: Arazi tazminatı ve sosyal haklar (lojman, servis, tesis vb.) bakımından TEİAŞ diğer kurumlara göre daha mı avantajlıdır?
Tayin Süreçleri: TEİAŞ bünyesinde tayin süreçleri nasıl işlemektedir? Özellikle Doğu bölgelerinden, Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illere geçiş yapmak çok mu zordur?
Değerli vakitlerinizi ayırıp tecrübelerinizi paylaştığınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
