Engelli aday öğretmen mazeret tayini


19 Ocak 2026 11:11
Engelli aday öğretmen mazeret tayini

Merhabalar Eylül ayında Ekpss ile atanıp göreve başladım, bulunduğum okul yaşadığım ilçeden farklı bir ilçede ve takipli olduğum hastaneden de uzak engelli durumundan mazeret tayini başvurusu yapabilir miyim herhangi bir süre beklemem lazım mı

